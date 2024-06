1 Das Mieten von Lagerräumen außerhalb der eigenen vier Wände wird auch in Deutschland immer beliebter. Foto: dpa/Marius Becker

Was in Amerika an der Tagesordnung ist, wird auch in Deutschland immer beliebter. Das Mieten von Lagerräumen außerhalb der eigenen vier Wände. Nun entsteht in Stuttgart ein neuer, großer Self-Storage von Europas größtem Anbieter.











Link kopiert



Man kennt sie aus den USA oder aber aus dem Fernsehen, wenn nach einem Mietverzug die Abteile an den Höchstbietenden versteigert werden. In Nordamerika gehören die sogenannten Self-Storages längst zum Stadtbild. Aber auch in Europa sind die Angebote für Lagerräume auf dem Vormarsch – nun entsteht auch in Stuttgart ein neuer Großbau der Shurgard Germany GmbH an der Ulmer Straße in Wangen.