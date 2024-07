Schwimmstar aus Frankreich: Léon Marchand auf den Spuren von Michael Phelps – und die Franzosen rasten aus

1 Léon Marchand ist der neue Schwimmstar – bei den Spielen von Paris holte er sein erstes Gold. Foto: IMAGO/Xinhua/IMAGO/Wang Peng

Michael Phelps hat einst 23 olympische Goldmedaillen gewonnen. Nun eifert ihm ein junger Franzose nach. Wird Léon Marchand der neue Michael Phelps? Den richtigen Trainer dafür hat er schon mal. Und das erste Gold auch.











Cedric Büssing übermannten die Emotionen. Seine Stimme stockte, die Tränen schossen ihm in die Augen, es fiel ihm schwer, längere Sätze zu formulieren. Der Schwimmer aus Essen hatte da gerade das olympische Finale über 400 Meter Lagen erreicht – in deutscher Rekordzeit. Warum er so emotional war? „Die ganze Familie war da, ich wollte sie nicht enttäuschen.“ Léon Marchand hatte eine ganz andere Last zu tragen. Und als er das fertiggebracht hatte, wirkte er – überraschenderweise – nicht mal annähernd so angefasst, wie sein deutscher Konkurrent (Achter im Finale). Immerhin erklärte der Franzose: „Es war großartig.“