In der Krise des Südwestens liefert ausgerechnet der frühere Euro-Pleitestaat Griechenland Impulse für überfällige Reformen. Experten mahnen, vor allem ein Problem zuerst zu lösen.
Deutschland ist Wachstumsschlusslicht in der Europäischen Union. Und in Baden-Württemberg fällt die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sogar noch schwächer aus als im Bundesdurchschnitt. Insbesondere die bisherigen Vorzeigebranchen wie der Automobil-, der Maschinen- und der Anlagenbau stecken in der Krise. Wie dramatisch die Lage ist, zeigt auch nach Ansicht der Bundesregierung ausgerechnet ein Vergleich unter anderem mit dem ehemaligen Euro-Krisenstaat Griechenland.