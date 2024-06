Schöner wohnen in Ammerbuch

21 Fällt schon angenehm auf, das neue Zweifamilienhaus in Ammerbuch. Im Erdgeschoss versteckt sich ein besonderes Gefährt. Foto: Brigida González/LIMA architekten

In einem Dorf zwischen Tübingen und Herrenberg planten Stuttgarter Architekten ein minimalistisches wie ökologisches Wohnhaus für zwei Familien – und ein Segelflugzeug, das im Erdgeschoss parkt. Dafür winkt nun auch schon ein wichtiger Architekturpreis.











Eine architektonische Spezialität dieses Landes ist mit einiger Sicherheit die Garage. In diesen im Grunde völlig schmucklosen Aufbewahrungsorten stehen Millionen Autos, hier versteckt sich der Fetisch der Deutschen, das Garagengold, ein Heilig’s Blechle. Und nicht selten finden sich hier auch Fahrräder, Grillwagen, Rasenmäher und so vieles mehr, was woanders keinen Platz hat.