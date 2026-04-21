S-Bahn Stuttgart: S-Bahn schränkt zu DFB-Pokal und Frühlingsfest Betrieb ein – was bedeutet das?

Kurzfristig kündigt die Deutsche Bahn Arbeiten an der S-Bahn in der Nacht auf Freitag an. Das hat Auswirkungen für die Besucher des Frühlingsfests und des Pokalspiels des VfB Stuttgart.
Mit nur wenig zeitlichem Vorlauf kündigt die Deutsche Bahn (DB) Arbeiten an S-Bahn-Stammstrecke in der Stuttgarter Innenstadt für die Nacht auf Freitag an. Dadurch komme es „es zu starken Einschränkungen“, wie die DB schreibt, die gleichermaßen die Frühlingsfestbesucher wie die Fußballfans betreffen, die am Donnerstagabend das DFB-Pokalhalbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg in der Stuttgarter Arena verfolgen.