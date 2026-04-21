S-Bahn Stuttgart: S-Bahn schränkt zu DFB-Pokal und Frühlingsfest Betrieb ein – was bedeutet das?

Kurzfristig kündigt die Deutsche Bahn Arbeiten an der S-Bahn in der Nacht auf Freitag an. Das hat Auswirkungen für die Besucher des Frühlingsfests und des Pokalspiels des VfB Stuttgart.

Mit nur wenig zeitlichem Vorlauf kündigt die Deutsche Bahn (DB) Arbeiten an S-Bahn-Stammstrecke in der Stuttgarter Innenstadt für die Nacht auf Freitag an. Dadurch komme es „es zu starken Einschränkungen“, wie die DB schreibt, die gleichermaßen die Frühlingsfestbesucher wie die Fußballfans betreffen, die am Donnerstagabend das DFB-Pokalhalbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg in der Stuttgarter Arena verfolgen.

Es kämen „nach Spielende notwendige Arbeiten auf der S-Bahn-Stammstrecke dazu“, schreibt die DB auf der Webseite der S-Bahn Stuttgart. „Im Bahntunnel in der Stuttgarter City muss die DB InfraGO in einem Gleis dringlich Schienen austauschen. Ab etwa 23 Uhr steht dort nur noch ein Gleis für den S-Bahn-Betrieb zur Verfügung“.

Wer mit der S3 Richtung Innenstadt und weiter Richtung Stuttgart-Vaihingen möchte, muss sich umstellen. Die Züge enden bereits im Stuttgarter Kopfbahnhof. Die ebenfalls in Bad Cannstatt haltenden Linien S1 und S2 können den Stammstreckentunnel hingegen passieren. Die DB richtet Busse der Linie SEV1 ein, die zwischen dem Arnulf-Klett-Platz und dem Vaihingen Omnibusbahnhof fahren.

S-Bahn will nach Spielende Sonderzüge einsetzen

Weil das Ende des Pokalspiels wegen eventueller Verlängerung und Elfmeterschießen nur schwer vorhersagbar ist, plant die DB „flexibel zwei Sonderzüge“ einzusetzen. Sie verkehren als S1. Ein Zug fährt bis Herrenberg, der andere „muss aufgrund der Bauarbeiten bereits an der Schwabstraße enden“.

Auch die Bahnen von Bad Cannstatt aus in Richtung Kirchheim/Teck, Schorndorf und Backnang sind betroffen. Die Züge der S1 und S2 werden zwischen Vaihingen und Hauptbahnhof umgeleitet und halten im Kopfbahnhof. „Dadurch kommt es zu längeren Fahrzeiten. Die Züge der Linien S1 nach Kirchheim/Teck, S2 nach Schondorf und S3 nach Backnang werden deshalb jeweils bis zu zehn Minuten später als zu den planmäßigen Abfahrtszeiten fahren“.

Auch Bahnhof Bad Cannstatt nur eingeschänkt nutzbar

Auch der Bahnhof Bad Cannstatt ist derzeit Baustelle. Deswegen fahren keine S-Bahnen von Gleis 4. Alle stadtauswärtsfahrenden Linien halten an Gleis 3, was dort naturgemäß für einen höheren Andrang sorgen wird. „Für einen sicheren Bahnbetrieb kann deshalb der Zugang zu diesem Bahnsteig – wie auch zu allen anderen Bahnsteigen – kurzfristig eingeschränkt werden“, schreibt die Bahn und bittet Fahrgäste um Geduld.

Wer trotz der Einschränkungen auf die S-Bahn setzt, solle sich in der elektronischen Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn und des VVS oder in den Apps DB Navigator und VVS Mobil informieren. Die Stuttgarter Straßenbahnen pendeln mit ihrer Veranstaltungslinie U11 zwischen dem Stadion und der Innenstadt.