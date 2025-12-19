Rupert Stadler: BGH bestätigt Betrugsurteil gegen früheren Audi-Chef

Drei wichtige Verurteilungen im Dieselskandal sind rechtskräftig geworden. Der BGH bestätigte unter anderem die Bewährungsstrafe gegen den früheren Audi-Chef Rupert Stadler.
Drei wichtige Verurteilungen im Dieselskandal sind rechtskräftig geworden. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe bestätigte nach Angaben vom Freitag die Bewährungsstrafen gegen den früheren Audi-Chef Rupert Stadler, den früheren Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz und den mitangeklagten Ingenieur Giovanni P. wegen Betrugs. Das Landgericht München II habe bei seinem Urteil im Juni 2023 keine Rechtsfehler gemacht. (Az. 1 StR 270/24)