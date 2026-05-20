Rüstungsindustrie: Was Mercedes und Daimler Truck für die Verteidigung produzieren

Mercedes-CEO Ola Källenius hält einen Ausbau des Rüstungsgeschäfts für denkbar. Tatsächlich sind die Stuttgarter Konzerne in dem Bereich längst aktiv. Die Engagements im Überblick.
Der Mercedes-Chef erwägt den Ausbau des Rüstungsgeschäfts beim Stuttgarter Konzern – diese Nachricht dominierte jüngst die Schlagzeilen rund um den Autohersteller. Ausgangspunkt waren Aussagen von CEO Ola Källenius im Interview mit dem „Wall Street Journal“. Der Schritt müsse „wirtschaftlich sinnvoll“ sein, erklärte er.