Mercedes-Benz hat unterschiedliche Mängel beim frisch prämierten „Car of the year“ festgestellt und eine Rückrufaktion gestartet. Betroffene Fahrzeuge müssen in die Werkstatt.
Gerade ist der elektrische CLA zum „Car of the year 2026“ gekürt worden. Warum? Wenn es nach Mercedes-Chef Ola Källenius geht, bestätigen Juroren aus ganz Europa „damit die Rückmeldungen unserer Kunden: Der CLA setzt neue Maßstäbe und verbindet herausragende Effizienz mit digitaler Intelligenz“. Mercedes-Benz hat jedoch bei einigen der bereits produzierten Fahrzeuge Mängel festgestellt, die nun in die Werkstatt zurückgerufen werden.