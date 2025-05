Ein Jahr nach dem tödlichen Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz hat die Stadt Mannheim dem getöteten Polizisten Rouven Laur am Ort der Tat gedacht. Bei einem interreligiösen Friedensgebet kamen Schätzungen der Polizei zufolge 1.500 Menschen zusammen.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU), Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) enthüllten eine Erinnerungstafel, die über die Ereignisse des 31. Mai 2024 informiert. Außerdem wurde eine Bodenplatte zum Gedenken an den 29-jährigen Polizisten präsentiert.

„Wer unsere Polizistinnen und Polizisten angreift, greift den Rechtsstaat und damit letztendlich uns alle an“, machte Strobl deutlich. Es sei nötig, diejenigen zu schützen, die die Gesellschaft schützten.

Familie des Getöteten meldet sich zu Wort

„Wir halten inne, um einem vorbildlichen und mutigen Polizisten zu gedenken, der sein Leben im Dienst für unsere Gesellschaft ließ“, sagte Specht zuvor. „Der Marktplatz, Ort der Tat, wird zum Platz des stillen Erinnerns – eingebettet in das Herz unserer Stadt.“

Die Familie von Rouven Laur meldete sich über den Oberbürgermeister ebenfalls zu Wort. Die Angehörigen hofften nach wie vor, dass der Tod des 29-Jährigen nicht umsonst gewesen sei. Letztlich seien es nicht die Messer, die Menschen töten - sondern die Menschen, die sich damit für Gewalt entschieden.

Nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft hat der mittlerweile 26-jährige Sulaiman A. am 31. Mai 2024 bei dem Angriff in Mannheim sechs Menschen mit einem Messer verletzt: fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) sowie Laur. Der Beamte starb zwei Tage später an seinen schweren Verletzungen. Das Verfahren gegen den mutmaßlichen Islamisten, unter anderem wegen des Vorwurfes des Mordes und des versuchten Mordes, läuft seit Februar am Oberlandesgericht Stuttgart.

Pax Europa hatte ursprünglich eine eigene Mahnwache für den Samstag in Mannheim angemeldet. Die Anmeldung wurde laut Stadt allerdings wieder zurückgezogen.