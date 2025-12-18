Rosa von Praunheim: Ehemann, Freunde und Promis nehmen Abschied

Filmemacher und Schwulenaktivist Rosa von Praunheim ist im Alter von 83 Jahren gestorben. In den sozialen Medien nehmen sein Umfeld, Prominente und die Politik Abschied.
Rosa von Praunheim (1942-2025) ist am Mittwoch in Berlin gestorben. Das berichteten "Stern" und "Tagesspiegel" übereinstimmend. Der Filmemacher galt als Wegbereiter der Schwulen- und Lesbenbewegung in Deutschland. Zahlreiche Weggefährten haben sich bereits zu seinem Tod geäußert. Auch Ehemann Oliver Sechting, der wenige Tage vor seinem Tod mit von Praunheim noch Hochzeit feierte, fand rührende Worte. "Mein Rosa, in unendlicher Liebe und Dankbarkeit nehme ich Abschied von dir", schrieb er in einem Instagram-Beitrag. "Ich werde unsere Liebe immer in mir tragen."