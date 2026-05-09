George Clooney hat seinen 65. Geburtstag zusammen mit seiner Ehefrau Amal genossen. Die beiden zeigten sich händchenhaltend in Saint-Tropez. Vor Ort trafen sie Freunde des Schauspielers.
George Clooney hat seinen 65. Geburtstag ganz entspannt an der Côte d'Azur gefeiert. Gemeinsam mit Ehefrau Amal (48) zeigte sich der Hollywoodstar in Saint-Tropez bestens gelaunt und wie frisch verliebt. Von der "Daily Mail" veröffentlichte Fotos zeigen das Paar, wie es lachend und händchenhaltend durch den Küstenort schlenderte.