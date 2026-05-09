George Clooney hat seinen 65. Geburtstag zusammen mit seiner Ehefrau Amal genossen. Die beiden zeigten sich händchenhaltend in Saint-Tropez. Vor Ort trafen sie Freunde des Schauspielers.

George Clooney hat seinen 65. Geburtstag ganz entspannt an der Côte d'Azur gefeiert. Gemeinsam mit Ehefrau Amal (48) zeigte sich der Hollywoodstar in Saint-Tropez bestens gelaunt und wie frisch verliebt. Von der "Daily Mail" veröffentlichte Fotos zeigen das Paar, wie es lachend und händchenhaltend durch den Küstenort schlenderte.

Dem Bericht zufolge traf sich das Paar mit Freunden zum Mittagessen in einem beliebten Restaurant direkt am Strand. Auf einem Spaziergang durch die Stadt sollen sie immer wieder die gegenseitige Nähe gesucht haben. Zudem verbrachten sie Zeit auf einer Jacht, ein Boot brachte sie zum Ufer. Am Steg wurde das Paar Arm in Arm fotografiert.

Für den Tagestrip wählten beide sommerlich-legere Look. Der Schauspieler zeigte sich in einem schwarzen Poloshirt, heller Hose und braunen Loafern. Amal Clooney trug ein buntes Top, einen farblich passenden Rock und schwarze Stiefel. Bei dem sonnigen Wetter durften auch die Sonnenbrillen nicht fehlen.

Warum die Clooneys inzwischen lieber in Frankreich leben

Dass die beiden ihren besonderen Tag ausgerechnet in Südfrankreich verbrachten, ist kein Zufall. Frankreich ist der Lebensmittelpunkt der Familie. Gemeinsam mit ihren achtjährigen Zwillingen Alexander und Ella (8) leben George und Amal Clooney auf einem Bauernhof im Süden des Landes. Seit Dezember besitzen sie zudem offiziell die französische Staatsbürgerschaft.

Für George Clooney hat das Leben dort vor allem einen entscheidenden Vorteil: deutlich mehr Privatsphäre. "Hier werden keine Fotos von Kindern gemacht. Es gibt keine Paparazzi, die sich am Schultor verstecken. Das ist für uns das Wichtigste", sagte er dem französischen Radiosender RTL. Sollte die Familie dennoch einmal Sehnsucht nach einem Tapetenwechsel bekommen, mangelt es nicht an Rückzugsorten: Weitere Häuser besitzt das Paar in den USA, England und am Comer See in Italien.