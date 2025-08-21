Ritter Sport schockiert Haferriegel-Hersteller mit Streit ums Quadrat

Ein Haferriegel in quadratischer Form? Da versteht Ritter Sport keinen Spaß und verklagt eine kleine Firma aus Mannheim. Doch dort will man sich nicht einschüchtern lassen.
Anhaltender Streit ums Quadrat: Der Schokoladenhersteller Ritter Sport aus Waldenbuch kämpft rechtlich gegen das Mannheimer Unternehmen Bleibwacker - und will offenbar nicht so schnell locker lassen. Im Zentrum des Konflikts steht der Haferriegel „Monnemer Quadrat“, der – wie der Name schon andeutet – in quadratischer Form verkauft wird.