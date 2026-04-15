Reaktionen zur Sondierung: Zeichen der Zustimmung und Verlangen nach Verwirklichung

Während die Opposition das Sondierungspapier kritisiert sehen Verbände eher positive Aspekte – und fordern schnelles Handeln ein.
Vermutlich muss das so sein. Grüne und CDU hatten gerade das Papier mit den Ergebnissen ihrer Sondierungsverhandlungen verschickt, da kam die Reaktion der Opposition. Das alles sei nicht mehr als „ein Feigenblatt für wochenlanges Postengeschacher“, kommentiert der neue SPD-Fraktionsvorsitzende Sascha Binder. Sein Fazit: „Alles bleibt beim Alten“. Und das ist in diesem Fall nicht positiv gemeint.