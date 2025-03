Reaktion auf Finanzpaket: Applaus aus der Landespolitik – Özdemir lästert über „Kleine-Koalition-Planspiele“

1 SPD-Landeschef Andreas Stoch ist voll des Lobes, Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und Finanzminister Danyal Bayaz (beide Grüne) legen den Finger in die Wunde). Foto: IMAGO//Arnulf Hettrich

Politiker von CDU, Grünen und SPD applaudieren ihren Parteikollegen für die Einigung über das Finanzpaket. Cem Özdemir und Finanzminister Danyal Bayaz legen den Finger in die Wunde.











Link kopiert



Politiker von Grünen, CDU und SPD haben ihren Berliner Parteikollegen zur Einigung auf das Finanzpaket applaudiert. SPD-Landeschef Andreas Stoch sagte: „Die Einigung auf dieses Finanzpaket schafft die Voraussetzung, um nach langen Jahren der Blockade endlich in dem Maß in unser Land zu investieren, das nötig ist.“ Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bezeichnete die Einigung als „wichtiges Signal Deutschlands an Europa, was in der aktuellen Weltlage notwendiger ist denn je.“