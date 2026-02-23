Radverkehr in Fellbach: Nach tödlichem Unfall – ADFC fordert OB zum Handeln ohne Stadtrat auf

Vor sieben Monaten wurde eine Interimslösung zur Entschärfung der Lage abgelehnt. Nun will der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club notfalls auf eine Zustimmung des Gemeinderats verzichten.
Es war ein herber Dämpfer, den die Stadt Fellbach vor mehr als einem halben Jahr einfahren musste. Ihre Bemühungen und Vorschläge, um die aus Verwaltungssicht missliche Lage für Radfahrende in der Bahnunterführung zu verbessern, wurden durch die ablehnenden Stimmen der Freien Wähler/Freien Demokraten und der CDU ausgebremst.