Der Gewerkschaftsbund bangt um den Tag der Arbeit als gesetzlichen Feiertag. In Stuttgart sorgt der Dauerkonflikt von Polizei und linksextremen 1.-Mai-Demonstranten für Brisanz.
Der 1. Mai ist seit 1890 Kampftag der internationalen Arbeiterbewegung und den Gewerkschaften hierzulande heilig. Er symbolisiert den Kampf um Arbeitnehmerrechte sowie Mitbestimmung – und steht für Solidarität. Doch wie der Protest konkret auf die Straße getragen werden soll, darüber gehen die Meinungen im Lager von DGB und Linken auseinander.