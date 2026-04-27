Der Gewerkschaftsbund bangt um den Tag der Arbeit als gesetzlichen Feiertag. In Stuttgart sorgt der Dauerkonflikt von Polizei und linksextremen 1.-Mai-Demonstranten für Brisanz.

Der 1. Mai ist seit 1890 Kampftag der internationalen Arbeiterbewegung und den Gewerkschaften hierzulande heilig. Er symbolisiert den Kampf um Arbeitnehmerrechte sowie Mitbestimmung – und steht für Solidarität. Doch wie der Protest konkret auf die Straße getragen werden soll, darüber gehen die Meinungen im Lager von DGB und Linken auseinander.

Stuttgart war in den vergangenen Jahren mehrfach Schauplatz dieser Uneinigkeit: 2024 hat es ähnlich wie schon 2023 Krawall auf der „Revolutionären 1. Mai-Demo“ mit 167 vorläufigen Festnahmen gegeben. Diese Auseinandersetzungen erzielten eine immense mediale Aufmerksamkeit und überschatteten auch den Tag der Arbeit des Gewerkschaftsbundes (DGB), der eher Familienfest als handfester Kampftag sein soll.

Intensiver Austausch im Vorfeld beruhigte die Lage

Aus der Randale wurden im vorigen Jahr Konsequenzen gezogen: Im Vorfeld gab es viele Kooperationsgespräche – gewerkschaftsintern, aber auch mit Polizei, Ordnungsamt und den Veranstaltern der alternativen Demo. Denn gegenseitig hatten sich die Polizei und der „Antikapitalistische Block“ vorgeworfen, 2024 die Randale provoziert zu haben. Der direkte Austausch brachte den Erfolg, sodass alle Proteste letztlich friedlich verliefen – im zweiten Teil allerdings begleitet von massiven Polizeikräften.

Und nun? „Wir haben das innerhalb der Gewerkschaftsfamilie sehr ernsthaft und konstruktiv vorbereitet – mit dem Willen, eine politische Message an dem Tag zu senden“, sagt der DGB-Landesvorsitzende Kai Burmeister. Und: „Wir konzentrieren uns auf unsere DGB-Veranstaltung.“

Das Konzept sei wie im Vorjahr verändert: Es gebe nicht mehr den Hauptredner wie früher – erneut kämen viele Stimmen von der Basis zu Wort, um die gesamte Breite vom Dienstleistungsbereich bis zur Industrie zu repräsentieren. Mehr möchte der DGB-Landeschef zu den strategischen Überlegungen aber gar nicht sagen. Denn es gibt auch unterschiedliche Haltungen im eigenen Lager: Mitglieder von Verdi & Co. engagieren sich auch für den „revolutionären“ Protestmarsch. Politisch vermintes Gelände also. „Jeder wird seinen Teil dazu beigetragen, dass es wie im vorigen Jahr ein guter Tag wird“, unterstreicht Burmeister.

Linkes Bündnis will sich „nicht einschüchtern lassen“

„Die revolutionäre 1. Mai-Demonstration ist seit 2004 fester Bestandteil des politischen Protests in Stuttgart“, stellt das Bündnis aus sozialen Bewegungen und linken Gruppen fest, das im Anschluss an den DGB-Part erneut zur Demonstration „gegen Ausbeutung, Unterdrückung, Patriarchat, Krieg und den gesellschaftlichen Rechtsruck“ aufruft. Allerdings sei es „mittlerweile traurige Routine geworden, dass unsere Demonstration mit willkürlichen und zum Teil absurden Auflagen belegt wird“, so Carla Fischer, Pressesprecherin des Bündnisses. „Diese Maßnahmen zielen ganz klar auf die Delegitimierung unseres Protests.“ Dennoch wolle man sich nicht einschüchtern lassen.

Vorschlag aus der Union als „Provokation“ kritisiert

Der Gewerkschaftsbund hat über Stuttgart hinaus noch ganz andere Sorgen: Nach Medienberichten soll die Union der SPD jüngst beim Koalitionsgipfel vorgeschlagen haben, den Tag der Arbeit als gesetzlichen Feiertag zu streichen. Eindeutig ist die Lage nicht: Nach Informationen unserer Zeitung aus führenden CDU-Kreisen soll der 1. Mai in den Verhandlungen mit der SPD kein Thema gewesen sein. Auf ein öffentliches Dementi verzichtet die CDU-Spitze dennoch; offizielle Kommentare gibt es dazu keine.

Die Reaktionen aus dem Gewerkschaftsbund sind umso deutlicher: „Der Vorschlag ist eine Frechheit gegenüber den Gewerkschaften und eine Provokation für die gesamte Arbeitnehmerbewegung“, sagt der DGB-Landesvorsitzende Burmeister. Es vergehe kaum eine Woche, in der aus Union und Arbeitgeberverbänden nicht Kürzungsvorschläge für Sozialstaat, Rente oder Gesundheit gemacht werden – immer mit der Feststellung, der Wirtschaft gehe es schlecht. Irrige Annahme sei, dass nach einer Reduzierung freier Arbeitstage der Konjunkturmotor wieder laufe.

Den Tag der Arbeit wegnehmen zu wollen, habe eine neue Qualität. „Das unterstreicht noch mal, warum uns der 1. Mai so wichtig ist“, sagt er. „Wir nehmen das als Ansporn, um dieses Jahr erst recht auf die Straße zu gehen.“ Insofern sei das aktuelle Motto „Erst unsere Jobs, dann eure Profite“ sehr kämpferisch, aber auch „bitter notwendig“.

Der DGB-Landeschef erwartet eine „klare Feststellung der Bundesregierung, dass keine Feiertage zur Disposition stehen und der 1. Mai schon mal gar nicht“. Die Gewerkschaften seien „die Letzten, die sagen: Die Lage im Land ist gut“. Das Streichen von Feiertagen ändere daran aber nichts. „Deswegen werden wir den 1. Mai verteidigen, aber auch alle anderen Feiertage.“ Da seien die Gewerkschaften „extrem wachsam“.

Krise sorgt nicht automatisch für mehr Zulauf

„Arbeitsplätze geraten unter Druck, Standorte werden verlagert, soziale Sicherheit wird infrage gestellt“, heißt es im bundesweiten Aufruf des DGB zum Feiertag. „Gleichzeitig sollen wir länger arbeiten, mehr leisten und mit weniger auskommen. Das machen wir nicht mit.“ Der 1. Mai sei ein Tag des Zusammenhalts, des Widerstands und des Einsatzes für den Frieden.

Vor einem Jahr gingen laut DGB bundesweit rund 310 000 Menschen bei gut 420 Veranstaltungen auf die Straße – 24 000 allein im Südwesten. Diesmal gibt es 42 Veranstaltungen landesweit. Dass die Dauerkrise mehr Leute auf die Straße treibt, ist fraglich. Die trübe Wirtschaftslage verunsichert zwar in vielen Betrieben. Doch bedeutet dies nicht automatisch mehr Zulauf – weil der stark ritualisierte Tag der Arbeit von den meisten Beschäftigten als Tag der Freizeit genutzt wird. In diesem Jahr fällt der 1. Mai auf einen Freitag – für viele die Einladung zu einem dreitägigen Kurzurlaub; Interessen der Arbeiterbewegung stehen da oftmals hintan.

„Haben bei Rente und Gesundheit die Menschen hinter uns“

Verlieren die Gewerkschaften grundsätzlich gar an Zugkraft? „Wir sind als Großorganisation durchaus noch in der Lage, Menschen hinter uns zu vereinen“, sagt Burmeister. Ebenso glaube er „ganz fest“ daran, „dass wir bei der Auseinandersetzung gerade um Rente und Gesundheit die Mehrheit hinter uns haben“. Auch wenn Versäumnisse bei Infrastruktur, Energie- und Industriepolitik benannt würden, „sind die Menschen nah bei uns“. Aber das führe eben nicht zum massenhaften Eintritt in die Gewerkschaft oder zu viel mehr Teilnehmern am 1. Mai.

Die landesweite Hauptkundgebung mit dem DGB-Landesvorsitzenden soll diesmal in Reutlingen stattfinden – aus bundesweiter Perspektive richten sich die Blicke auf Nürnberg mit dem Auftritt der Bundesvorsitzenden Yasmin Fahimi.