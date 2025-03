Projektidee der Uni Tübingen: Bürgerrat fordert mehr Mitbestimmung bei KI-Forschung

1 Der Bürgerrat „KI und Freiheit“ bespricht während einer Sitzung Ideen zur Beteiligung der Menschen an der KI-Forschung. Foto: Universität Tübingen

Ein Rat aus 40 Bürgern hat neun Empfehlungen zur stärkeren Einbindung der Gesellschaft in die KI-Forschung formuliert. Diese wurden am Montag Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) überreicht.











Wie funktioniert Künstliche Intelligenz (KI) genau, und welche Auswirkungen hat die Technologie auf die Gesellschaft? Mit diesen Fragen hat sich der Bürgerrat „Künstliche Intelligenz und Freiheit“ an der Uni Tübingen in den vergangenen Monaten beschäftigt. Das Gremium aus 40 zufällig ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern hat gemeinsam mit Wissenschaftlern, Ethikern und KI-Experten neun konkrete Empfehlungen formuliert, um die Menschen stärker in die Entwicklung von KI einzubinden. Am Montag überreichten sie ihre Ergebnisse an Wissenschaftsministerin Petra Olschowski in Stuttgart.