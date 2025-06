Pressekonferenz in Berlin: Merz lobt Zusammenarbeit mit Österreich an gemeinsamer Grenze

1 Merz lobt insbesondere die gemeinsame Bekämpfung der Schleuserkriminalität (Archivbild). Foto: AFP/JOHN THYS

Der Bundeskanzler hat die Zusammenarbeit mit Österreich an der gemeinsamen Grenze gelobt und ist dankbar für die enge Abstimmung.











Link kopiert



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Zusammenarbeit mit Österreich bei den Kontrollen an der gemeinsamen Grenze gelobt. „Ich bin auch sehr dankbar, dass wir das eng abgestimmt haben, was Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich betrifft“, sagte er am Freitag in Berlin bei einer Pressekonferenz mit seinem österreichischen Kollegen Christian Stocker (ÖVP). Dies betreffe insbesondere die gemeinsame Bekämpfung der Schleuserkriminalität.