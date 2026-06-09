Premiere an der Staatsoper: Der Stuttgarter „Turandot“ endet mit einer Überraschung

Anna-Sophie Mahler inszeniert an der Staatsoper Stuttgart einen echten Publikumsliebling: Giacomo Puccinis „Turandot“. Aber ist es ihr auch gelungen?
Nein, „Turandot“ ist kein Beitrag der Staatsoper Stuttgart zur beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft. Auch wenn einst „die drei Tenöre“ Pavarotti, Domingo und Carreras im Jahre 1990, am Vorabend des WM-Endspiels in Rom, die Arie „Nessun dorma“ für ein TV-Milliarden-Publikum schmetterten, was Folgen bis heute hat. Aber auch in Stuttgart sorgte Diego Godoy sorgte am vergangenen Sonntag als felsenfester Calaf für Jubelstürme im Publikum.