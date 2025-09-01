Preis für Sielminger Projekt: Sielminger Theater für alle Kinder und Jugendlichen

Schaut man in die Annalen des Sielminger Akkordeon- und Handharmonika-Clubs, kann man sehr gut nachlesen, wie viel musikalisches Blut die Mitglieder haben. Aber auch erstaunlich viele schauspielerische Talente haben sich da immer wieder vorgestellt. Ganz konsequent wird dies in den letzten 30 Jahren betrieben: Jedes Jahr wird ein Stück für und mit Kindern und Jugendlichen entwickelt und anschließend in der Gemeindehalle aufgeführt. Das ist keineswegs nur für Kinder von Vereinsmitgliedern, angesprochen sind alle Kinder und Jugendlichen. Und seit 2012 werden die Stücke auch unter den Aspekten der Inklusion und der Integration erarbeitet.

Das findet nun auch überregional Beachtung und wird entsprechend präsentiert. Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) ist darauf aufmerksam geworden und stellt die Sielminger Aktivitäten in der Reihe „Engagement macht stark!” als Projekt der Woche in der ersten Septemberwoche bundesweit vor.

Das BBE ist ein Zusammenschluss von rund 290 Organisationen und Institutionen aus Zivilgesellschaft, Staat, Wissenschaft und Wirtschaft. Im Fokus stehen Menschen, die sich eigeninitiativ oder in Unternehmen, Stiftungen, Verbänden oder Einrichtungen für einen guten Zweck engagieren. Gefördert wird das BBE durch das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Am nächsten Stück für Sielmingen wird schon gearbeitet

Während sich bundesweit alle Interessierten in Bild und Ton darüber informieren können, wie kreativ es in Sielmingen zugeht, wird vor Ort bereits am nächsten Stück gearbeitet, das 2026 aufgeführt wird. In diesem Jahr war der Klassiker „Schneewittchen“ zu sehen, im nächsten Jahr wird es „Der König der Löwen“ sein. „Wir müssen das Stück natürlich anpassen an das, was die Kinder können“, so die Vereins-Schriftführerin Michaela Albat, eine der Aktivkräfte dieses Unternehmens. Das bedeutet viel Mühe, denn da melden sich schon mal bis zu 30 Kinder zwischen 5 und 16 Jahren. Und das Ganze soll ein großer Abend werden – für die Beteiligten wie für die Besucher: „Sie müssen schon gut wissen, was sie auf der Bühne zu sagen und zu tun haben, sie müssen dazu auch die entsprechenden Stichworte wissen“, so Albat. Aber Kompromisse gibt es natürlich auch. Albat: „Ein Mädchen wollte unbedingt Zwerg sein, also hatte dieses Schneewittchen eben acht Zwerge um sich herum“.

Das Interesse am Akkordeon wecken

Neben der Lust aufs Theaterspiel haben diese Mühen auch das Ziel, Kinder schon früh für das Instrument Akkordeon zu interessieren. Denn das Orchester spielt eine wesentliche Rolle bei den Aufführungen. Nicht auf der Bühne, die gehört den jungen Theaterschauspielern, aber irgendwo im Saal, mitten unterm Publikum oder am Rande, auf jeden Fall gut hörbar. So wird ein gelungenes Ganzes daraus. Und die Mühen zahlen sich offensichtlich aus: Albat weiß von einigen Kindern, die bereits in der zweiten Generation mitmachen.

Die beiden Aufführungen sollen auch deshalb begeistern, damit am Ende die Kasse stimmt. Denn alles, was hier aufgewendet wird, sind Eigenleistungen des Vereins. Kommen nicht genügend Besucher, geht das zu Lasten der Vereinskasse. „Das ist aber bisher noch nicht vorgekommen“, so Albat. „Es gibt hier eine breite Unterstützung der Eltern, Bekannten und Verwandten, die sehr daran interessiert sind, zu sehen, was da geschieht.“

Bundesweite Präsentation des Theaterprojekts

Vielleicht verhilft die bundesweite Präsentation im Netz zu weiteren Höhenflügen. Denn hier werden innovative Projekte vorgestellt sowie fantasievolle Aktionen und Beispiele aus allen Bereichen des Engagements, wie Bildung, Erziehung, Sport, Kultur, Umweltschutz, Völkerverständigung, Gesundheit oder Migration. Das Netzwerk selbst ist ein Zusammenschluss von rund 290 Organisationen und Institutionen aus Zivilgesellschaft, Staat, Wissenschaft und Wirtschaft. Ziel ist die nachhaltige Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, des Ehrenamtes und der demokratischen Zivilgesellschaft in allen Gesellschafts- und Politikbereichen. Das BBE versteht sich als Wissens- und Kompetenzplattform sowie politische Impulsgeberin für vielfältige Belange der Zivilgesellschaft.Mehr Informationen findet man unter www.engagement-macht-stark.de/projekte-der-woche.