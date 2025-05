1 Polizeieinsatz in Plieningen (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa

In Stuttgart-Plieningen hat sich mutmaßlich ein Tötungsdelikt ereignet. Ein 45-Jähriger hat am Freitag selbst die Polizei gerufen, weil er seinen Vater umgebracht habe.











Link kopiert



Große Aufregung am Freitagnachmittag in Stuttgart-Plieningen: Ein Großaufgebot der Polizei ist in der Körschstraße im Einsatz. Die Beamten befragen die Nachbarschaft und untersuchen eine Wohnung. Dort soll sich bereits am Vortag eine Gewalttat ereignet haben.