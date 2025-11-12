Vier Abgeordnete des BSW treten im Streit aus der Partei aus - die Regierungskoalition in Brandenburg steckt in der Krise. Kippt das bundesweit einmalige Bündnis von SPD und BSW?
Brandenburgs BSW-Finanzminister Robert Crumbach sieht angesichts der internen Querelen beim BSW die Regierungskoalition mit der SPD in einer schwierigen Lage. Auf die Frage, ob die Koalition 2026 noch besteht, antwortete er am Vormittag im Landtag in Potsdam: „Ich hoffe.“ Die Zukunft der SPD/BSW-Koalition in Brandenburg - der einzigen dieser Art bundesweit - ist nach dem Parteiaustritt von vier BSW-Abgeordneten unklar.