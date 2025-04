VfB Stuttgart im Pokalfinale: Public Viewing auf dem Schlossplatz doch nicht sicher

1 Der Schlossplatz kann so schön sein, wenn nicht auf ihm herumgetrampelt wird. Foto: IMAGO / Arnulf Hettrich/Lichtgut Julian Rettig

Noch ist die Vereinbarung zwischen der städtischen Veranstaltungsgesellschaft und dem Land nicht geschlossen. Die CDU-Fraktion fordert das Eingreifen von Ministerpräsident Kretschmann. Aus gärtnerischer Sicht kommt die Belegung der Parkanlage zur Unzeit.











Link kopiert



Am 24. Mai soll anlässlich des DFB-Pokalfinales in Berlin zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld in der City ein Public Viewing für bis zu 30 000 Fans stattfinden. Im Fall eines Sieges würde sich die Sieger-Elf samt Pokal am darauffolgenden Sonntag ebenfalls auf dem Schlossplatz einfinden, der von der Stadtverwaltung als Veranstaltungsort ausgewählt wurde. Dessen Sogwirkung auf die vielen tausend VfB-Anhänger, die nicht in den Genuss eines Tickets für das Olympiastadion gekommen sind, ist nicht abschätzbar. Allerdings ist das Public Viewing nach neuen Informationen unserer Zeitung noch nicht in trockenen Tüchern. Der Vertrag zwischen dem Finanzministerium als Hausherr über den Schlossplatz und einem Mieter ist jedenfalls noch nicht unterschrieben.