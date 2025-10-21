Personalrat fordert Solidarität: Stuttgart soll Gehalt der Bürgermeister kürzen

Das Haushaltsloch ist tief, Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann braucht noch rund 400 Millionen Euro. Der Gesamtpersonalrat denkt an die Topverdiener im Rathaus.
Der Stuttgarter Gemeinderat soll am 19. Dezember den Doppelhaushalt 2026/2027 verabschieden. Aktuell tut sich in dem von OB Frank Nopper und Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (beide CDU) vorgelegten Entwurf ein tiefes Loch auf. 530 Millionen Euro sind an Einsparungen im laufenden Geschäft für beide Jahre vorgesehen, von den Ämtern wurden aber erst 210,3 Millionen gemeldet. Zudem sollten die Einnahmen um 100 Millionen Euro steigen. Von den Ämtern kamen „bis Erfassungsschluss“ aber nur neue Einnahmevorschläge im Umfang von 3,2 Millionen.