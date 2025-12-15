Perfect Match: Große Gefühle bei Bauer sucht Frau

"Shit is in the Air" heißt es auf einem Hof - doch ansonsten liegt bei vielen Kandidaten von "Bauer sucht Frau" eindeutig Liebe in der Luft. Nur bei einem Landwirt will trotz Schnaps und Annäherungsversuchen kein Funke überspringen.

"Bauer sucht Frau" (Montag, 20:15 Uhr RTL, vorab bei RTL+) biegt mit Folge neun auf die Zielgerade von Staffel 21 ein - und auf vielen Höfen liegt tatsächlich Liebe in der Luft. Für Jennifer (26) heißt es aber "Shit is in the Air". Bei Bullenzüchter Daniel (33) muss sie mit einem Hochdruckreiniger Exkremente von der Wand entfernen. Dabei spritzt die Kacke durch den Stall, landet sogar in ihrem Gesicht und auf ihrer Brille.

Für Daniel ist der Hochdruckreiniger der "Held des Tages". Denn er muss Jennifer festhalten, damit der Rückstoß sie nicht umhaut. Auch beim Fensterputzen gehen die beiden auf Tuchfühlung. Daniel nimmt seine Hofdame auf die Schultern, damit sie an die oberen Scheiben kommt. Eine Leiter hat er wohl nicht auf dem Hof - oder sie versteckt, um Jennifer näher zu kommen. Nach der Drecksarbeit legen sie keusch die Arme umeinander.

Bei Jörg (57) und Kirstin (55) liegt noch gar nichts in der Luft. Beim Arbeiten harmonieren die beiden gut, doch ihr Bauer "kommt nicht aus sich heraus", beklagt die Hofdame. Es hat sich bei ihm eben "noch kein Gefühl entwickelt", räumt das Nordlicht ein. Daran ändert auch der Schnaps nicht, den Jörg "gegen die Hemmung" zum selbst geräucherten Aal serviert.

"Perfect Match" und "Sechser im Lotto"

Auf den anderen Höfen läuft es besser. Für Ackerbauer Bastian (25) ist Hofdame Kerrin (28) ein "Sechser im Lotto". Christopher (31) findet, dass er und Pauline (25) ein "Perfect Match" sind. Schließlich seien sie beide "normale Leute", die nichts Besonderes darstellen wollen. Pauline liefert den ultimativen Liebesbeweis. Die Vegetarierin bereitetet Christophers Lieblingsessen zu: Entenbraten.

Walter (74) und Katharina (70) setzen gemeinsam ein Zeichen für ihre Verbundenheit. Sie pflanzen einen Baum im Vorgarten: "Wir werden jetzt jeden Morgen aus dem Küchenfenster sehen, wie hier der Baum wächst - für immer!". Katharina will nach dem Ende der Hofwoche möglichst schnell wiederkommen. "Wir sind nicht mehr 20, wir müssen Gas geben". Sie besiegeln das Versprechen mit einem langen Kuss. Walter gesteht, "sehr verliebt" zu sein.

"Festnudel" Simone öffnet sich - und das richtig

Obwohl sie sich gut verstehen und zusammen viel lachen: Simone (55) hält ihren Hofbuben Frank (58) auf Distanz. Er haust in einem Wohnwagen in Simones Garten, ihr Haus durfte er noch nicht betreten. Frank vermutet in Simones Vergangenheit eine alte Verletzung, die ihr es schwer macht, sich zu öffnen.

Zu einer Party mit ihrem Zwillingsbruder und vielen Freunden lädt Simone ihren Kavalier aber ein. Die "Festnudel" (Frank) ergreift selbst das Mikrofon und singt ihren Song, den sie schon beim Scheunenfest mit Inka Bause in Folge eins zum Besten gab. Sie holt Frank, der sich "sauwohl" fühlt, auf die Bühne - und drückt ihm nach dem Lied einen sehr langen Schmatzer auf den Mund. Bei dem einen Kuss ist es nicht geblieben, verrät Frank später.