Perfect Match: Große Gefühle bei Bauer sucht Frau

"Shit is in the Air" heißt es auf einem Hof - doch ansonsten liegt bei vielen Kandidaten von "Bauer sucht Frau" eindeutig Liebe in der Luft. Nur bei einem Landwirt will trotz Schnaps und Annäherungsversuchen kein Funke überspringen.
"Bauer sucht Frau" (Montag, 20:15 Uhr RTL, vorab bei RTL+) biegt mit Folge neun auf die Zielgerade von Staffel 21 ein - und auf vielen Höfen liegt tatsächlich Liebe in der Luft. Für Jennifer (26) heißt es aber "Shit is in the Air". Bei Bullenzüchter Daniel (33) muss sie mit einem Hochdruckreiniger Exkremente von der Wand entfernen. Dabei spritzt die Kacke durch den Stall, landet sogar in ihrem Gesicht und auf ihrer Brille.