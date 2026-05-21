Panini-Sammelalbum zur WM 2026: Deniz Undav fehlt – ein anderer VfB-Star ist im Heft, aber nicht bei der WM

Deniz Undav fährt zur WM, im Panini-Album fehlt der VfB-Stürmer aber. Dafür ist ein anderer VfB-Profi drin – obwohl er gar nicht mit nach Nordamerika reist.
Vor einigen Wochen noch hatte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann eher zurückhaltend zur Rolle von Deniz Undav im Nationaltrikot und den Leistungen des 29-Jährigen beim VfB Stuttgart geäußert. Seit Donnerstag ist aber klar: Undav fährt mit zur Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko – und er war sogar einer der ersten, dessen Nominierung für den DFB-Kader offiziell gemacht wurde.