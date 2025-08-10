Ostendplatz in Stuttgart: Der Ort, an dem Linke und Rechte zusammenwohnen

In einem Wahlbezirk in Stuttgart-Ostheim leben besonders viele AfD-Wähler mit Linke-Wählern Tür an Tür. Wie viel von der Spaltung im Land erkennt man am Ostendplatz?
Das Stuttgarter Viertel, in dem besonders viele Rechte und Linke in direkter Nachbarschaft wohnen, offenbart zunächst wenig von dem Konflikt, den man hier erwarten würde. Die Nachbarschaft östlich vom Ostendplatz zwischen Ostend- und Talstraße gleicht mehr einer Oase, die für alle Verkehrsmittel eine sehr gute Anbindung zum Rest der Stadt hat. Erst auf den genaueren Blick erkennt man Teile der Spannungen, die im ganzen Land spürbar sind.