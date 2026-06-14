„Orlando“ in Ludwigsburg: Achterbahnfahrt der extremen Gefühle

Die Ludwigsburger Schlossfestspiele eröffnen mit Händels Oper „Orlando“ in exzellenter Besetzung.
Es ist vorbei, spätestens am Ende des zweiten Aktes. Roland, ruhmreicher Kämpfer unter Karl dem Großen, verliert vollends den Verstand, und die Musik, mit der Georg Friedrich Händel seine geistige Umnachtung umschreibt, verlässt fortan alle Sicherheiten, alle Traditionen. Das ist am Samstagabend bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen auch zu hören, denn Aude Extrémo, offiziell Mezzosopranistin, aber mit ihrem tiefen Timbre eher das, was man in Frankreich als Contralto bezeichnet, singt den zwischen Liebe und Ruhm zerrissenen Orlando nicht nur, sondern folgt ihm mit Kunst und Empathie durch alle Höhen und Tiefen. Bis hin zur letzten Arie des Helden, in der Händel, als wüsste er nicht um das unvermeidlich folgende glückliche Ende seiner Oper „Orlando“, den Titelhelden aus dem Leben verabschiedet.