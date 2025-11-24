„Orange the World“: Aktion gegen Gewalt an Frauen - UN Women startet Kampagne

Mit einer Kampagne will UN Women auf das Problem der Gewalt gegen Mädchen und Frauen aufmerksam machen und setzt dazu ein Zeichen mit orangefarbenem Licht – auch in Deutschland.
Frauen und Mädchen müssen nach Worten von UN Women sowohl im öffentlichen als auch im digitalen Raum besser geschützt werden. Zum Start der weltweiten Kampagne "Orange the World" am Dienstag ruft die Frauenorganisation der Vereinten Nationen Politik und Gesellschaft zu stärkerem Engagement auf. Der 25. November ist der Internationale Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Im Zuge der Aktion setzen am Montag zahlreiche Organisationen und Einrichtungen, darunter der Deutsche Fußball-Bund, Bundesministerien und Kirchen, sichtbare Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Dazu zählen etwa orange Beleuchtung und eine Fahne mit der Aufschrift "Stopp Gewalt".