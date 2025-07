Ola Källenius bei Kraftwerk: Wie sich Kultur und Wirtschaft bei den Jazz Open in Stuttgart finden

Musik verbindet und vereint voller Leidenschaft. Für die Wirtschaft der Region – von Global Playern wie Mercedes-Benz und Bosch bis zu Agenturen und Start-ups – bieten die Jazz Open auf dem Stuttgarter Schlossplatz die selten gewordene Chance, sich in einem offenen, aber informellen Rahmen zu begegnen – ohne Messestand, ohne Konferenztisch, ganz locker.

Mercedes-Chef Ola Källenius sagt, er habe noch nie die Elektro-Pioniere von Kraftwerk live gesehen – und freut sich, dass er dies am Dienstagabend mit seiner Frau sowie Christian Fischer, dem stellvertretenden Chef von Bosch, endlich nachholten kann. Das Trio sitzt mitten auf der Tribüne, also mitten im Publikum, hat keinen Platz in einer Loge. Ihre Begeisterung ist groß.

Lesen Sie auch

Mercedes-Chef ist zu Selfie bereit

Vor Konzertbeginn gegen 20.20 Uhr wird Ola Källenius immer wieder um Selfies gebeten. Der 56-Jährige ist dazu bereit, erklärt bei einem Fotowunsch aber: „Das kostet 100 Euro.“ Als der Handyfotograf versichert, er fahre Mercedes, sieht alles anders aus. „Dann kostet es nix“, sagt der Mercedes-CEO.

Mercdes-Chef Ola Källenius (rechts) mit Philipp Hagenbölling, Vorstandsmitglied von Start up Stuttgart. Foto: Uwe Bogen

Ob für die Elektro-Pioniere von Kraftwerk am Dienstagabend, für Pop-Ikone Kylie Minogue am Mittwoch oder für US-Superstar Lionel Richie am Sonntag – für diese Konzerte hätten die Veranstalter der Jazz Open doppelt oder dreimal so viele Karten verkaufen können. Seit Wochen gibt es aber dafür keine Karten mehr. Immer wieder fragen Fans an den Kassen, ob es nicht doch noch eine Möglichkeit gibt, ein Ticket zu ergattern. „Nein, gibt es nicht“, sagt Promoter Jürgen Schlensog klipp und klar.

Die Frage, die in Fankreisen diskutiert wird, lautet: Warum vergrößern die Veranstalter nicht das Festivalgelände auf dem Schlossplatz? Platz dafür wäre auch innerhalb der Absperrung doch vorhanden?

„Wir halten bewusst die Intimität dieses Platzes“, sagt Schlensog, „die Atmosphäre ist einmalig.“ Würde man die Tribüne in Richtung Jubiläumssäule verlegen, wäre der Abstand zur Bühne „nicht mehr 30, sondern 60 Metern.“ Und dies wollen die Veranstalter nicht, die auf Klasse statt Masse setzen.

Zudem verlaufe hinter der Bühne eine Feuerwehrgasse, die dann freibleiben müsste, sagt der Promoter. Darunter werde die Stimmung leiden. Das Credo von Jürgen Schlensog: „Mehr Geld einnehmen heißt nicht, dass es besser wird!“

Keine langen Wartezeiten mehr

Besser sind die Jazz Open am Dienstag geworden, was die Wartezeiten am Eingang betreffen. Nach der Kritik beim Auftakt auf dem Schlossplatz haben es die Veranstalter – wie auch immer – geschafft, dass sich keiner mehr beklagen muss. Die verschiedenen Schlangen sind entzerrt. Man kommt relativ zügig ins Innere.

Mit diesem Jet ist am Dienstag Kylie Minogue auf dem Stuttgarter Flughafen gelandet. Foto: privat

Pop-Queen Kylie Minogue, die am Mittwoch bei den Jazz Open auftritt, ist bereits am Dienstag mit einem Privatjet aus Zürich in Stuttgart gelandet. Sie sei voller Vorfreude, sagen die, die sie am Flughafen gesehen haben. Die Australierin hat ihre Konzert in der Schweiz mit „Lights Camera Action“ eröffnet, einer housigen Nummer mit schnellen Beats. Auf einer Schaukel ist sie von weit oben auf die Bühne geschwebt. Stuttgart kann sich auf großes Kinos freuen.