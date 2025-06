OB-Wahl in Leonberg: Ein Zweikampf mit besonderer Note

1 Wer folgt auf den Leonberger OB Martin Georg Cohn? Foto: Simon Granville

Beim Wettbewerb um den OB-Posten in Leonberg treten zwei Persönlichkeiten gegeneinander an, die bei den Inhalten nicht so weit auseinander liegen, meint unser Redaktionsleiter.











Link kopiert



Mit dem Ende der Pfingstferien nimmt das Kandidaten-Karussell in der Leonberger OB-Frage schlagartig an Fahrt auf. Nachdem über mögliche Aspiranten monatelang spekuliert wurde, herrscht nun Klarheit: Der „Mr X“ von CDU und Freien Wählern kommt aus Düsseldorf und heißt Tobias Degode. Und Josefa von Hohenzollern, die im Zwangsurlaub befindliche Erste Bürgermeisterin von Leonberg, will eine Stufe höher. Beide haben am Freitag offiziell ihre Bewerbung verkündet. Dass der Leonberger Benjamin Schulz, kommunalpolitisch bisher ein unbeschriebenes Blatt, ebenfalls antreten will, ist schon länger bekannt.