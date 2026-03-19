Nominierung Nationalmannschaft: DFB-Kader mit Deniz Undav – und ein weiterer VfB-Star darf sich freuen

Deniz Undav kehrt in den Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurück – und überraschend darf sich auch ein weiterer Star des VfB Stuttgart über eine Nominierung freuen.

Zwei Tore im DFB-Pokal, drei Treffer in der Europa League – und gar 16 in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga. Dazu: Insgesamt zwölf Vorlagen. Das sind die beeindruckenden Zahlen, die Deniz Undav in den vergangenen Monaten produziert hat – und die nun wichtige Argumente waren. Für den Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der den Stürmer des VfB Stuttgart zurückholt in den Kreis der deutschen Nationalspieler.

Am frühen Donnerstagnachmittag hat Nagelsmann sein Aufgebot für die anstehenden Länderspiele bekannt gegeben. Am 27. März geht es in Basel gegen die Schweiz, am 30. März in Stuttgart gegen Ghana. Und auf dieses Heimspiel in der MHP-Arena dürfen sich drei weitere Profis des VfB freuen.

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Mit Torhüter Alexander Nübel war zu rechnen, ebenso mit Offensivmann Jamie Leweling. Beide waren auch bei den letzten Länderspielen des Jahres 2025 dabei gewesen. Überraschend ebenfalls nominiert worden ist aber auch Josha Vagnoman.

Der Rechtsverteidiger war im Frühjahr 2023 im Zuge des VfB-Aufschwungs der Erste nach langer Zeit, der den Sprung aus Stuttgart in die deutsche Nationalmannschaft geschafft hatte. Gegen Belgien (2:3) kam er dann tatsächlich auch zu seinem Debüt. In der Folge waren es dann aber andere aus dem VfB-Kosmos, die im DFB-Kader glänzten. Der 25-jährige Vagnoman dagegen hatte mit Formschwankungen und Verletzungen zu kämpfen, stabilisierte sich aber wieder. Entsprechend wurde sein Vertrag beim VfB auch bis 2028 verlängert. In dieser Saison kommt der Ex-Hamburger bereits auf 33 Einsätze.

Josha Vagnoman bei seinem Debüt in der deutschen Nationalmannschaft im März 2023 gegen Belgien. Foto: Baumann

Nun darf er sich also mal wieder im Nationalteam zeigen, wo Julian Nagelsmann hinten rechts auf Joshua Kimmich setzt. Wo Josha Vagnoman aber nun als Alternative dabei sein wird. Im Gegensatz zu anderen VfB-Spielern, die eine Enttäuschung verkraften mussten.

Wie schon im November verzichtet Nagelsmann auf Maximilian Mittelstädt und Angelo Stiller – obwohl beide im Verein wichtige Rollen einnehmen. Der Stern von Mittelstädt strahlt zwar nicht mehr ganz so hell wie in seinen ersten beiden Jahren beim VfB, und im Nationalteam machen ihm David Raum (RB Leipzig) und Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) den Platz streitig. Zu den konstantesten Bundesligaspielern zählt der Linksverteidiger aber noch immer.

Stiller gilt beim Stuttgarter Chefcoach Sebastian Hoeneß sogar als geradezu unersetzlich. Er ist Stammkraft, Taktgeber, Pokalsieger und Führungsspieler. In der Bundesliga, aber auch international in der Europa League. Dass der Bundestrainer weiter auf den 24-Jährigen verzichtet, ist aufgrund von dessen Status’ im Club und seinen Fähigkeiten doch eher überraschend.

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In der Mittelfeldzentrale setzt Nagelsmann aber vor allem auf Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic (beide FC Bayern) und Felix Nmecha (Borussia Dortmund). Zudem kehrt nun Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) ins Nationalteam zurück. Ein Comeback im Kreise der DFB-Stars geben auch Kai Havertz (FC Arsenal), Anton Stach (Leeds United) und Ex-VfB-Profi Antonio Rüdiger (Real Madrid). Erstmals im Kader stehen Offensivmann Lennart Karl und Torhüter Jonas Urbig vom FC Bayern. Neben Rüdiger sind auch die ehemaligen Stuttgarter Waldemar Anton und Nick Woltemade dabei.

Insgesamt sind 26 Spieler nominiert. Der aktuelle Kader gilt mindestens als Grundgerüst für das Aufgebot, mit dem Julian Nagelsmann die WM in den USA, in Kanada und in Mexiko bestreiten wird. Das Turnier beginnt am 11. Juni, das deutsche Team trifft in der Vorrunde auf Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador.