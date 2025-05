Nino Haratischwili über das 2. Stuttgarter Literaturfestival: „In den düstersten Phasen erwacht der größte Lebenswille“

1 Die Kriege dauern an, aber ebenso die Feste der Literatur: Nino Haratischwili Foto: IMAGO/TT

An diesem Mittwoch beginnt das zweite Stuttgarter Literaturfestival. Die Schriftstellerin Nino Haratischwili hat das Programm zusammengestellt. Hier erklärt sie, wie die tragische Intensität der Gegenwart mit einer Feier des Lebens zusammengehen kann.











Mit den Katastrophen der Geschichte kennt sich Nino Haratischwili aus. In ihrem Tausendseiter „Das achte Leben“ hat sie die Schrecken des Stalinismus ausgemalt, in ihren weiteren Arbeiten, das, was darauf folgt. Das Stuttgarter Literaturfestival hat sie unter das Motto „Über Leben“ gestellt. Ein Gespräch über den Beitrag, den Literatur dazu leisten kann.