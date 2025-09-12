Nick Woltemade: Völler kritisiert Fan-Pfiffe gegen Ex-VfB-Stürmer

Nick Woltemade hat im Transfer-Sommer für Gesprächsstoff gesorgt. Das Wechsel-Theater hat nach Ansicht von Rudi Völler bei dem Nationalstürmer Spuren hinterlassen.
DFB-Sportdirektor Rudi Völler sieht Nationalstürmer Nick Woltemade derzeit in einer schwierigen Phase seiner noch jungen Karriere. „Ihn belastet das Gesamtpaket. Diese große Summe, für die er jetzt gewechselt ist, das ganze Theater um seinen Abgang beim VfB, das spielt ja alles da rein“, sagte Völler im Podcast „Spielmacher“ von „360Media“.