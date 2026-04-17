Neues Urteil zu Altbach: Haftstrafe erhöht – und doch ist Altbach-Prügler auf freiem Fuß

Noch immer beschäftigt das Handgranaten-Attentat von Altbach das Stuttgarter Landgericht. In einem Revisionsprozess gibt es dreieinhalb Jahre für einen 22-Jährigen.
Drei Jahre und sechs Monate Einheitsjugendstrafe – so lautet das zweite Urteil gegen einen 22-Jährigen, der bei Ermittlern und Justiz als vielfältiger Akteur im Konflikt der schießwütigen Gruppierungen in der Region gilt. Im Revisionsprozess ist das Urteil wegen versuchten Totschlags für ihn damit um zwei Monate höher ausgefallen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte das erste Urteil kassiert und ans Landgericht zurückverwiesen. Der junge Ludwigsburger gehörte am 9. Juni 2023 zu den Trauergästen auf dem Friedhof Altbach, die den Handgranaten-Attentäter aus Rache lebensgefährlich verletzt hatten. Am Donnerstagnachmittag verließ der 22-Jährige den Gerichtssaal dennoch als freier Mann.