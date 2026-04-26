Neues Restaurant in Mitte: Die Nudel ist der Star im uigurischen Yipek Yoli

Eintauchen in eine neue Welt: Im uigurischen Restaurant Yipek Yoli gibt’s sensationelle, sehr dicke und selbst gemachte Nudeln. Muss man probieren, findet Testesser Michael Weier.
Die älteren Menschen unter uns werden sich erinnern: Als die ersten China-Lokale in Stuttgart geöffnet haben, war Schweinefleisch süß-sauer der Inbegriff von Exotik. Mittlerweile isst sich der Stuttgarter durch die ganze Welt. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und doch lernt er immer wieder mal was Neues kennen. Jetzt bietet sich in der Sophienstraße die Chance dazu: Dort hat das Yipek Yoli Seidenstraße eröffnet, wobei der Begriff Seidenstraße zu Verwirrungen führen kann. Eine Seidenstraße gibt es nicht nur in China, sondern auch in Stuttgart, das Lokal ist aber in der Marienstraße. Ein uigurisches Restaurant, das einen Besuch lohnt.