Neue Tiere in Stuttgart: Wohin tropische Insekten im Briefumschlag reisten

Prostitution in Deutschland Schwedischer Polizist entsetzt über Deutschland – „Krank und unter aller Würde“

Simon Häggström leitet die Prostitutionsabteilung der Stockholmer Polizei. Zur Zeit ist er in Deutschland unterwegs und postet Fotos von Großbordellen auf Instagram. Sexkauf ist in Schweden verboten. Umso schockierender ist für ihn, was er in Deutschland sieht.