Neue Pachtregeln auf dem Wasen: Auch fremde Brauer haben Interesse am Volksfest und Frühlingsfest

Der Stuttgarter Gemeinderat hat höhere Einnahmen verfügt, Zuschüsse für Bierfeste sind wegen der Haushaltsmisere nicht angesagt.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, das gilt auch für die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart, die eben das 86. Frühlingsfest auf dem Wasen als „größtes Frühlingsfest der Welt“ über die Bühne gebracht hat. Die Planungen für das Volksfest (vom 25. September an) laufen auf Hochtouren, die Ausschreibungen für beide Feste 2027 sind längst raus, sie enden Mitte Juli und Mitte Oktober – dabei sind mittelfristig geänderte Spielregeln absehbar.