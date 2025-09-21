Neue Chefin der DB?: Ein schwieriger Job zum Geburtstag

Mit der Südtirolerin Evelyn Palla soll künftig erstmals eine Frau an der Spitze des krisengeschüttelten Staatskonzerns stehen.
Am 24. September feiert Evelyn Palla ihren 52. Geburtstag. Punktgenau kommt ein ganz besonderes Geschenk von der Bundesregierung: Die Südtirolerin soll neue Vorstandschefin der Deutschen Bahn AG werden. An diesem Montag will der federführende Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) die längst überfällige Eigentümerstrategie für den krisengeschüttelten Staatskonzern vorstellen – und voraussichtlich auch die neue DB-Spitze.