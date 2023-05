1 Viel Schwarz und wenig Gelb: die Asiatische Hornisse sieht deutlich anders aus als die einheimische Art. Foto: dpa/Axel Heimken

Waschbär, Nilgans, Ochsenfrosch, und jetzt also die Asiatische Hornisse – die Zahl der gebietsfremden Tiere in Baden-Württemberg wächst. Die Asiatische Hornisse dürfte schon 2004 unbemerkt in Containern vermutlich aus China nach Frankreich eingeführt worden sein, seither breitet sie sich in vielen Ländern Europas aus. 2014 wurde sie erstmals im deutschen Südwesten bei Waghäusel (Landkreis Karlsruhe) nachgewiesen, allein in diesem Jahr hat man sie fünf Mal, vor allem im Raum Mannheim, entdeckt.