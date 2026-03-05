Naturschutz und Landwirtschaft: Wie streng soll das Ausbringen von Pestiziden dokumentiert werden?

Das Land hat das Ziel, die Menge an Pestiziden zu halbieren, zugleich macht sich Agrarminister Hauk dafür stark, die Nutzung weniger gut zu dokumentieren. Wie passt das zusammen?
Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit hat die CDU auf ihrem Bundesparteitag in Stuttgart Ende Februar einen Antrag zu Pflanzenschutzmitteln beschlossen: Danach sollen „die Dokumentationspflichten nach Durchführungsverordnung (EU) 2023/564 abgeschafft oder auf ein Mindestmaß reduziert werden“, heißt es im Antrag. Letztlich kann das zwar nur die EU – die konservative EVP im Europaparlament, zu der auch die CDU gehört, fordert dies aber ebenfalls schon länger.