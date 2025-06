Nations League in Stuttgart: Für Fans gibt es Sonderzüge zu den Finalspielen

1 Champions-League Sieger Ousmane Dembélé (links) und Spaniens Europameister Marc Cucurella treffen in Stuttgart aufeinander. Foto: IMAGO/Michaela Merk

Am Donnerstag, 5. Juni, und Sonntag, 8. Juni, finden zwei Begegnungen der Nations League in der Stuttgarter MHP-Arena statt. S-Bahn und SSB bieten daher zusätzliche Fahrten an.











Erstmals hat die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Final-Four der Nations League erreicht. Daher findet das Endturnier auch in Deutschland – genauer gesagt in München und Stuttgart – statt. Ein Halbfinale und das Spiel um Platz drei werden in der MHP-Arena ausgetragen. Mit einem vollen Stadion ist zu rechnen. Die S-Bahn Stuttgart und die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) weiten daher ihr Angebot im öffentlichen Nahverkehr aus.