Nations League in Stuttgart: Fanmarsch der Franzosen

Von Fußballverbänden etwas zu erfahren, ist wie mit dem Vatikan übers Zölibat zu diskutieren. Meistens ein fruchtloser Versuch. Auch für die Behörden. Was die Planung nicht einfach macht. Und manches auf den letzten Drücker gehen muss. Offiziell ist der Europäische Fußballverband Uefa Veranstalter der Nations League. Und hat folglich auch von der Stadt und dem VfB die MHP-Arena übernommen für die beiden Spiele.

Franzosen in der Überzahl

Am Donnerstag 21 Uhr, trifft Spanien auf Frankreich im Halbfinale. Am Sonntag ist das Spiel um Platz drei in Stuttgart. Mit den Verlierern aus den beiden Halbfinals. In München treffen Deutschland und Portugal aufeinander. Wie viele Tickets verkauft sind? Das ist schwer herauszufinden. Auch bei den diversen Stuttgarter Ämtern und Gesellschaften weiß man das nicht so genau. Immerhin macht eine Info die Runde: der französische Fußballverband hat 20 000 Karten geordert für seine Fans. Hinzu werden sich noch viele Franzosen aus der Region und aus dem Elsass gesellen. Man darf also davon ausgehen, dass ausnahmsweise mal Blau die dominante Farbe im Stadion ist.

Lesen Sie auch

Wo beginnt der Fanmarsch

Die französischen Fans werden sich im Mittleren Schlossgarten treffen, dort gibt es wie bei der EM einen Treffpunkt. Anders als bei der EM werden sie dann aber nicht gemeinsam über die Cannstatter Straße und die Mercedesstraße ins Stadion laufen. Da wollte man nicht den Verkehr stundenlang stoppen. Einen Fanmarsch wird es dennoch geben. Nämlich vom Karl-Benz-Platz in Untertürkheim über die Benzstraße ins Stadion. Der Marsch soll um 18.30 Uhr starten. Zwei Sonderzüge der SSB sollen die Franzosen zum Benz-Platz bringen, ansonsten will man auf die S1 und die U4 verweisen. Die Benzstraße wird folgerichtig von 18.30 Uhr an gesperrt. Die Sperrungen rund ums Stadion entsprechen dem bei einem Spiel des VfB, beginnen um 16 Uhr.