Nationalstürmer des VfB Stuttgart: Das sagt Fabian Wohlgemuth über Deniz Undav

1 Hat einen Lauf bei der DFB-Elf: VfB-Stürmer Deniz Undav. Foto: imago/Aleksandar Djorovic

Der Offensivmann des VfB Stuttgart entwickelt sich im Kreise der Nationalmannschaft zum unverzichtbaren Faktor – auf und außerhalb des Platzes. Das freut auch den Sportvorstand des VfB.











Link kopiert



Irgendwie freuten sich alle Freunde und Bekannte mit Deniz Undav über seinen Doppelpack beim 2:1-Sieg der DFB-Elf im kleinen Stadion zu Zenica. Alle, bis auf einen. „Ich gönne Deniz jedes Tor, aber heute habe ich mich nicht gefreut“, sagte am späten Freitagabend der Stürmer des Gegners, der im Alltag Stürmer beim VfB Stuttgart und damit Undavs Teamkollege ist: Der Bosnier Ermedin Demirovic also, der am Ende dieses Fußballabends in den Stadionkatakomben neben Undav stand. Und da mit dem Kollegen, wenn man so will, ein gemeinsames VfB-Stürmer-Interview gab.