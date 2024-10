Nationalspieler des VfB: VfB beim DFB – sind es bald die glorreichen Sieben?

1 Ein VfB-Sextett für Deutschland: Jamie Leweling, Deniz Undav, Alexander Nübel, Chris Führich, Maximilian Mittelstädt und Angelo Stiller (v. li. o./im Uhrzeigersinn). Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart hat zwei weitere Nationalspieler. Vor allem der Blick auf das deutsche Team ist aus Sicht der Weiß-Roten ein Besonderer. Gerade mit Blick nach München und Leverkusen.











Link kopiert



Nein, versicherte Sebastian Hoeneß am Freitagnachmittag, auch in den kommenden zwei Wochen werde er sich keinen mehrtägigen Urlaub gönnen. „Wir machen keine Pause“, betonte der Cheftrainer des VfB Stuttgart – obwohl ihn dann noch mehr seiner Schützlinge vorübergehend allein lassen werden. Denn: Zum ohnehin üppigen Kontingent an Nationalspielern, das der VfB mittlerweile stellt, kommen nun noch zwei weitere hinzu.