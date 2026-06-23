Nationalspieler des VfB Stuttgart: Risiko Rotation – aber erhalten Jamie Leweling und Angelo Stiller eine Chance?

Der Gruppensieg der Nationalmannschaft bei der WM steht fest - und auf den Bundestrainer Julian Nagelsmann kommt die Frage zu, ob er gegen Ecuador eine Reihe von Spielern wechselt.

In der Stunde des Gruppensieges fällt vieles leichter. Jamie Leweling bekommt das Strahlen in den Tagen von Winston-Salem kaum noch aus dem Gesicht. Es läuft ja für ihn. Besser als gedacht sogar, obwohl der Flügelstürmer des VfB Stuttgart eine Reservistenrolle bei der deutschen Nationalmannschaft einnimmt. Doch der 25-Jährige hat seine WM-Premiere bereits gefeiert. Das macht locker. Und beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste hat Leweling nach seiner Einwechslung in einer Weise gespielt, die ihm eine neue Chance vor Augen führt. Vielleicht schon gegen Ecuador an diesem Donnerstag (22 Uhr/ARD) in New York – und vielleicht von Anfang an.

„So oder so, ich bin bereit“, sagt Leweling grundsätzlich. Das betrifft sowohl seine Einsatzzeit als auch seine Position. Außenstürmer oder Außenverteidiger – wohin ihn der Bundestrainer Julian Nagelsmann auch stellt, er wird seine Wucht einbringen.

Angelo Stiller bewegt sich im Kreis des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ebenso lächelnd durch Nordamerika – obwohl er noch keine WM-Minute in seiner Vita stehen hat. Kann aber bald kommen, denn vor der Begegnung mit den Südamerikanern, die rechnerisch für die Deutschen unbedeutend ist, stellt sich die strategische Frage, ob der Bundestrainer die Rotationsmaschine anwirft und eine Reihe von Spielern wechselt.

Stiller, der Takt- und Passgeber im Spiel des VfB Stuttgart, wäre ein Kandidat. Als Alternative auf der Doppelsechs. Zu Aleksandar Pavlovic, der zuletzt schwächelte und das Mittelfeld gegen die Ivorer ohne die passende Positionierung preisgab. Oder für den bislang hervorragenden Felix Nmecha, der in zwei WM-Partien alles aus sich herausgeholt hat und mit Blick auf die vergangenen Monate eine Pause gebrauchen könnte. Um Kräfte zu schonen, nachdem er nach einer schweren Knieverletzung auf den Punkt fit geworden ist – was allerdings die unwahrscheinliche Variante im Vergleich zum gut möglichen Wechselspiel mit Pavlovic ist.

Nationalmannschaft: Nicht nur die Spieler des VfB Stuttgart warten auf ihre Chance

Nagelsmann wird sich jedenfalls damit auseinandersetzen, wie viel Risiko er mit einer Rotation eingeht. Das beinhaltet die Überlegung, wie stark die Spieler bei der hohen Intensität und den heißen Temperaturen belastet werden sollen, wenn es nicht sein muss. Denn eine gute Steuerung erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit im Turnierverlauf, da weniger körperliche und mentale Frische verloren geht. Bisher herrschte jedoch nur während des Trainings Hitze, in den Spielorten gab es dagegen künstlich (Houston) oder natürlich (Toronto) angenehme Bedingungen auf dem Platz.

Des Weiteren beschäftigt sich der Bundestrainer durchgehend mit der Gruppendynamik in der DFB-Auswahl. Da gilt es, Stimmungen auszuloten und die Team-Hygiene zu erhalten. Anzeichen für Unzufriedenheit gibt es zwar nicht, aber im Kader befinden sich genügend Nationalspieler, die einen WM-Anpfiff auf dem Rasen verdient hätten. Weil sie aus der zweiten Reihe Energie einfließen lassen. Zum Beispiel Nadiem Amiri, Leon Goretzka, David Raum und Waldemar Anton.

Der Nationalstürmer Nick Woltemade wartet noch auf Einsatzminuten. Foto: IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Oder tut sich eine Chance für Nick Woltemade auf, der von Mittelstürmer Nummer eins auf die Position drei gepurzelt ist. Denn auch Kai Havertz war im Vorfeld des Extremturniers lange verletzt. Schließlich wäre da noch Deniz Undav, der beste Joker der WM-Geschichte. Fußball-Deutschland debattiert darüber, ob der VfB-Torjäger dank seiner fantastischen Torquote nicht endlich von Beginn an auflaufen müsste. Die meisten Fans fordern einen Startelfeinsatz – und viele Fachleute stimmen in den Chor ein. Aber was passiert, wenn der Mann für den magischen Moment gegen die defensiv starken Ecuadorianer gleich dabei ist und nicht trifft? Ist sein Zauber dann verflogen, ehe die K.-o.-Phase beginnt.

DFB-Team um Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft auf einen von acht Gruppendritten

Auf wen die DFB-Auswahl in der Finalrunde zunächst trifft, ist allerdings unklar. Das bringt der neue WM-Modus mit 48 Teilnehmern und acht von zwölf Gruppendritten, die weiterkommen, so mit sich. Denn schon allein daraus ergeben sich 495 Konstellationen, wie sich die Teams auf das Sechzehntelfinale verteilen können. Auf Rechnereien verspürt der Bundestrainer jedoch keine Lust. „Taktieren ist deshalb schwierig“, sagt Nagelsmann.

Fest steht dagegen bereits, dass es für die Nationalelf nach der Gruppenphase am Montag in Boston weitergeht. Dann sicher in Bestbesetzung, was zu der zweiten Argumentationskette führt, die der Bundestrainer bedenkt. Es spricht einiges dafür, die Nationalelf sich einspielen zu lassen und den formsuchenden Stammkräften eine weitere Möglichkeit zu bieten, diese zu finden. Und nicht zu vergessen, die Siegermentalität, die gestärkt werden soll, ehe es siegen oder fliegen heißt. „Das Ecuador-Spiel ist trotz allem wichtig für uns“, sagt Amiri, „denn jeder Erfolg tut uns gut und wir wollen im Flow bleiben.“ Der Mainzer Mittelfeldspieler glaubt deshalb nicht, dass Nagelsmann sich auf die große Rotation einlässt.