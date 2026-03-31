Nationalspieler des VfB Stuttgart: Pokalfinale und WM-Vorbereitung? Es droht eine Terminkollision

1 Der WM-Countdown läuft – auch für die VfB-Profis Chris Führich, Josha Vagnoman und Deniz Undav (v.li.)? Foto: IMAGO/Kirchner-Media

Falls der VfB Stuttgart ins DFB-Pokalfinale einziehen sollte, droht den deutschen Nationalspielern der Weiß-Roten ein Terminstress im Mai mit Blick auf die WM-Vorbereitung.











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Das WM-Testspiel gegen Ghana in Stuttgart (2:1) ist vorbei, nun trennen sich die Wege der deutschen Nationalspieler wieder – ehe es im Mai wieder ernst wird mit dem Blick auf die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Das ist der Fahrplan der DFB-Elf – und damit mutmaßlich auch einiger Nationalspieler in Diensten des VfB Stuttgart.