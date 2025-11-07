Angelo Stiller hat es getroffen, Maximilian Mittelstädt nun schon zum zweiten Mal: Der VfB-Linksverteidiger ist nicht für die DFB-Elf nominiert. Das sagt er dazu.
Das Hauptthema war ja Angelo Stiller und dessen überraschende Nicht-Nominierung für die letzten beiden Länderspiele des Jahres der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Untergegangen aber ist rund um das Europa-League-Spiel des VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam (2:0) auch die Causa Maximilian Mittelstädt nicht. Denn die ist aus Sicht der Weiß-Roten nicht weniger brisant – und ähnlich gelagert.