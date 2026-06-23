Nationalspieler des VfB Stuttgart: Lewelings Frisurenscherz kommt beim Original gut an

1 Jamie Leweling zeigt sein neuestes WM-Souvenier. Foto: Federico Gambarini/dpa

Der Stürmer des VfB Stuttgart hat sich nach seiner WM-Nominierung eine Anspielung auf Ronaldo erlaubt. Nun hat sich der Brasilianer auf besondere Weise bedankt.











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Jamie Leweling hat gestrahlt. Denn wer erhält schon so ein WM-Souvenir: ein Brasilien-Trikot mit Widmung und Unterschrift des Weltmeisters Ronaldo. Offenbar hat dem einstigen Weltklassestürmer die Idee des 25-Jährigen gefallen. „Jeder hat mitbekommen, dass ich mein Profilbild vor der WM geändert habe, ja mit dieser Ronaldo-Frisur. Es war eigentlich ein Spaß. Aber mittlerweile hat es so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass auch der echte Ronaldo mir ein Trikot geschenkt hat. Das hat mich sehr gefreut“, sagte der Stürmer des VfB Stuttgart in Winston-Salem, wo er das Präsent auf dem Pressepodium zeigte.