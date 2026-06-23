Nationalspieler des VfB Stuttgart: Lewelings Frisurenscherz kommt beim Original gut an
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Jamie Leweling zeigt sein neuestes WM-Souvenier. Foto: Federico Gambarini/dpa

Der Stürmer des VfB Stuttgart hat sich nach seiner WM-Nominierung eine Anspielung auf Ronaldo erlaubt. Nun hat sich der Brasilianer auf besondere Weise bedankt.

Jamie Leweling hat gestrahlt. Denn wer erhält schon so ein WM-Souvenir: ein Brasilien-Trikot mit Widmung und Unterschrift des Weltmeisters Ronaldo. Offenbar hat dem einstigen Weltklassestürmer die Idee des 25-Jährigen gefallen. „Jeder hat mitbekommen, dass ich mein Profilbild vor der WM geändert habe, ja mit dieser Ronaldo-Frisur. Es war eigentlich ein Spaß. Aber mittlerweile hat es so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass auch der echte Ronaldo mir ein Trikot geschenkt hat. Das hat mich sehr gefreut“, sagte der Stürmer des VfB Stuttgart in Winston-Salem, wo er das Präsent auf dem Pressepodium zeigte.

 

In Toronto wurde Leweling das Geschenk von einer brasilianischen Journalistin nach dem 2:1 gegen die Elfenbeinküste im Auftrag von Ronaldo überreicht. Der Hintergrund: der Stuttgarter hatte für die Weltmeisterschaft überraschend das Nationaltrikot mit der Nummer neun erhalten. Daraufhin zeigte er sich in den sozialen Medien per Fotomontage mit der legendären Ronaldo-Frisur vom WM-Triumph 2002 - ein Haarbüschel mit auffälliger Dreiecksform über der Stirn. Das kam beim Original bestens an.

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Doch mit dieser Scherzaktion muss die Geschichte zwischen den beiden Stürmern noch nicht zu Ende sein, da aus dem künstlichen Bild noch Wirklichkeit werden kann. Leweling gab das „Versprechen für Deutschland“ ab, sich die Haare entsprechend rasieren zu lassen, sollte Deutschland Weltmeister werden. „Wenn wir das Finale gewinnen, dann mache ich mir die Frisur auf jeden Fall“, sagte der VfB-Angreifer, der im Verein die Rückennummer 18 trägt.

 