Nationalmannschaft: WM-Kader – Hoeneß macht sich für VfB-Block stark

Der Stuttgarter Trainer gibt zu, „eine VfB-Brille“ aufzuhaben. Dennoch nennt er gute Gründe, um seine Schlüsselspieler zur Weltmeisterschaft mitzunehmen.
Julian Nagelsmann hat sich viel vorgenommen für die nächsten Tage. „62 Telefonate“ will der Bundestrainer nach eigenen Angaben führen. Nun weiß man, dass der 38-Jährige in seinen Ausführungen gerne übertreibt, aber die Botschaft ist klar: Vor der Kadernominierung für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer muss Nagelsmann noch einige Gespräche führen. Vor allem mit den Kandidaten, die er nicht für das Turnier in Nordamerika berufen wird.